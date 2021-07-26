РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Наездники из Люберец завоевали два золота на соревнованиях по манежной езде, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Соревнования прошли на территории конного клуба «Галактика» в поселке Красково Люберец. В турнире приняли участие 17 спортсменов.

Конный клуб стал центром показательных конных выступлений и катания на лошадях. 17 детей и любителей из конных клубов «Галактика» (городской округ Люберцы) и «Армада» (Раменский городской округ) показали все свое умение и мастерство в манежной езде в нескольких категориях.

Наездники из Люберец дважды поднимались на высшую ступень пьедестала и 7 раз становились призерами.