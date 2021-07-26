РИАМО - 26 июл. В Подмосковье 26-28 июля на территории Коломны и 27-28 июля в Павловском Посаде ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класс, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Жителей округов призывают ограничить выходы на природу и соблюдать предельную осторожность с огнем: не разводить костры в лесу и на торфянниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев, не бросать окурки и спички.

Кроме того, граждан просят воздержаться от сжигания мусора вблизи леса или отдельно стоящих хвойных деревьев.

В случае происшествий необходимо обратиться за помощью в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)505-41-70, телефону спасения – 01, или набрать с мобильного короткий номер – 101.