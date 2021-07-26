РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В деревне Марусино горокруга Люберцы продолжается строительство пристройки к школе №59, оно завершится к концу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«На объекте было небольшое отставание от графика, сейчас все работы ведутся в графике. На строительной площадке установлено видеонаблюдение, чтобы отслеживать процесс непрерывно. На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 50%. На стройплощадке задействовано более 150 человек и 9 единиц техники», - сказал министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, современный корпус будет соединен с начальным блоком двумя теплыми переходами. В новом здании предусмотрены обеденный и актовый залы, учебные кабинеты, мастерские. На первом этаже пристройки разместятся столовая и кухня полного цикла, спортивный зал, мастерские для мальчиков. Второй этаж будет отдан учебным классам, трудовым мастерским для девочек. Здесь же будет обустроен актовый зал на 300 мест.

Основные учебные классы расположатся на третьем этаже, на четвертом - профильные классы: химия, физика, биология, информатика.