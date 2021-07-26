РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Площадь новой ледовой арены в подмосковной Балашихе составит почти 3 тыс. кв. м, в ее создание инвестировано 100 млн рублей, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Новую ледовую арену, которую планируют открыть 19 сентября, возводят рядом с Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» на улице Парковой. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщил глава городского округа Сергей Юров во время совещания в режиме ВКС.

Площадь новой ледовой арены составит почти 3 тыс. кв. м. В создание арены инвестировано 100 миллионов рублей. Здесь смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Юров также отметил, что в последние годы спортивная инфраструктура города активно развивается. Так, в 2017 году был полностью реконструирован стадион «Метеор». В результате он превратился в современный футбольный центр. В 2017 году ФОК с бассейном построен на улице Заречной, а в 2019 — в микрорайоне Заря. В 2018 году спорткомплекс им. Елены Донской начал работу в микрорайоне Дзержинского.

Во время отчета перед губернатором Подмосковья глава Балашихи также рассказал о других переменах, произошедших в округе. Он коснулся сфер ЖКХ, экологии, образования, здравоохранения, благоустройства.