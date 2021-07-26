РИАМО - 26 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции здание городской поликлиники № 9, филиал № 1 в районе Кузьминки по адресу: Есенинский бульвар, д.9, корп.1, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Программа реконструкции городских поликлиник набрала хороший ход. Еще одно здание – в Кузьминках – вышло из ремонта и принимает первых пациентов. По сути, это новая поликлиника с современным медицинским оборудованием, удобным расположением кабинетов, комфортными условиями для пациентов и медиков», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, всего реконструировано уже 20 поликлиник. В работе еще более 50 зданий, которые в 2021-2022 годах вернутся к оказанию медицинской помощи на качественно новом уровне.

Здание поликлиники в Кузьминках площадью 3,2 тыс. кв. м построили в 1964 г. После реконструкции мощность поликлиники выросла до 491 посещения в смену. Там работают 31 врач, 27 медсестер и 13 человек прочего персонала.

Зоны отдыха для пациентов и медработников стали лучше, а рассадка врачей по кабинетам сделана таким образом, чтобы не возникало очередей. Внутри появилась экономная аптека. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили.