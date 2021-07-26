РИАМО - 26 июл. С 19 по 25 июля в столице зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В этих авариях пострадали 189 человек и 4 человека погибли.

Так, в числе этих ДТП 86 столкновений транспортных средств, 48 наездов на пешеходов (из них 14 - в зоне действия пешеходного перехода), 6 наездов на стоящее транспортное средство, 4 наезда на препятствие, 13 наездов на велосипедистов.

Автолюбителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, правильного выбора дистанции, соблюдения установленного скоростного режима.

Пешеходов призвали быть внимательными при переходе проезжей части. Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах.

Мотоциклистам и велосипедистам напомнили о необходимости защитной экипировки.