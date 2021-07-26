РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. На энергообъектах Люберецкого производственного отделения АО «Мособлэнерго» 27 июля проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 8:00 до 16:00 по адресу: город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика.

Во время отключения проведут ремонтные работы и установят барьеры безопасности.