РИАМО - 26 июл. С начала 2021 года государственную социальную помощь получили около 67 тыс. жителей Московской области, сообщила зампред правительства региона - министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Ее получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители», – уточнила Каклюгина.

Она рассказала, что подать заявку на получение соцподдержки гражданам необходимо через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Выплату рассчитают на основании сведений о доходах за 3 последних месяца перед подачей заявления.

«Жители также могут оформить социальный контракт на открытие собственного дела или для выхода из трудной жизненной ситуации», – добавила Каклюгина.

Помощь можно получить в размере от 60 до 250 тыс. рублей.

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