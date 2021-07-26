РИАМО - 26 июл. Российская саблистка Софья Познякова завоевала золотую медаль в олимпийском турнире у женщин на Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

Она сразилась в финале со своей соотечественницей Софьей Великой и одержала победу со счетом 15:11.

Поздняковой 24 года. Она дочь четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Поздняков. Это ее первая олимпийская медаль, ранее девушка стала двукратной чемпионкой мира и Европы.

Софья Великая проиграла в финале Олимпиады в личном первенстве уже в 3 раз, в 2012 и 2016 она также взяла серебро.

Ранее Косово сместило Россию на 8 место в медальном зачете Олимпиады.

Олимпийские игры – 2020 стартовали в Токио 23 июля 2021 года. Они продлятся до 8 августа.

В результате санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) команда России выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна страны на церемонии награждения прозвучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Эти Игры включат самое большое число видов спорта (33) и категорий (339). В них примут участие порядка 19 тыс. спортсменов.