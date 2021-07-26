РИАМО - 26 июл. На территории Подмосковья запустили программу лояльности поездок по карте «Тройка». Она позволит пользователям сэкономить на поездках до 35% ежемесячно, сообщает министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

Минимальная скидка составит 7%. Экономия будет зависеть от числа поездок пассажира. Расчетный период – 30 дней.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что в автобусах «Мострансавто» с момента запуска «Тройки» пассажиры совершили более 1,5 млн поездок. Жителям региона комфортно использовать для оплаты одну карту на всех видах общественного транспорта.

«Система лояльности на поездки в областных автобусах уже привычна жителям Подмосковья и работает по принципу: чем больше ездишь, тем меньше платишь. Теперь ежемесячно на поездках можно экономить более 400 рублей, а в год экономия составит свыше 4,8 тыс. рублей», - отметил Тресков.

Например, стандартный тариф на маршруте - 36,74 рубля, а после 50-й поездки (при максимальной скидке в 35%) стоимость составит всего 23,8 рубля.

Оплату «Тройкой» в автобусах Подмосковья вводят с февраля поэтапно.

В настоящее время ей можно оплатить поездку более чем на 700 маршрутах «Мострансавто» в 2,7 тыс. автобусах, где есть стационарные терминалы.

В салонах автобусов, которые принимают «Тройку», размещены информационные стикеры.

Создание единой билетной системы Московской агломерации совместно реализуют правительство столицы, правительство Подмосковья и СберБанк.