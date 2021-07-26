РИАМО - 26 июл. Всем сотрудникам инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» заменили спецодежду на новую, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» занимается реализацией ключевых инфраструктурных проектов российской столицы, поэтому вопросы качества работ и производственной безопасности на строительных объектах стоят на первом месте. Год назад в компании началась большая работа по внедрению лучших практик в области охраны труда, промышленной безопасности, качества выполняемых работ и охране окружающей среды», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, в этот раз трансформационные процессы коснулись не только структурных изменений в холдинге, и в дизайн специальной одежды сотрудников «Мосинжпроекта» для работы на объектах решили усовершенствовать.

Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект» Владимир Доровский объяснил, что новая форма повысит уровень безопасности рабочих на стройке.

Новая форма полностью сделана в сигнальном цвете, поэтому больше нет необходимости надевать яркий жилет сверху. Ткань костюма соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости.

«Яркий цвет формы поможет работникам «Мосинжпроекта» быть заметными на стройплощадке в любое время дня и ночи. Это особенно важно для наших объектов, где производится большое количество совмещенных работ и высокий транспортный поток специальной техники», – отметил Доровский.

При разработке спецодежды учли пожелания специалистов холдинга, непосредственно задействованных на стройплощадках. Костюм не только непромокаемый и яркий, но еще и с массой эргономичных карманов.

«В новой спецовке все продумано до мелочей», – заключил Доровский.