РИАМО - 26 июл. За 6 месяцев 2021 года в билетопечатающих автоматах ЦППК было приобретено 46,5% всех проездных документов, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Почти на 200 станций ЦППК установлено свыше 1800 билетопечатающих автоматов, из них около 250 – это автоматы новой модели, в которых приобретение проездных документов осуществляется за безналичный расчет.

Автоматы позволяют значительно ускорить процесс приобретения билетов. Так, на оформление проездного документа в таком автомате может уйти от 10 до 30 секунд.

ЦППК предоставляет пассажирам широкий спектр возможностей для оформления билетов. Они могут приобрести билеты через электронные каналы продаж – на сайте компании, в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и в приложениях партнеров.