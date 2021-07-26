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Как вакцинированным пенсионерам получить подарочный набор «С заботой о здоровье»

Кто и где может получить подарок от города, какие для этого нужны документы и что входит в набор, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Антон Денисов

Кому положен подарок

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

В июне по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала акция для пожилых жителей города — после завершения вакцинации они могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье».

Подарок могут получить москвичи старше 65 лет после введения второго компонента вакцины. При этом если пенсионер получил прививки, например, в апреле, набор ему не положен: его вручат только тем, кто полностью прошел вакцинацию с 23 июня по 1 октября.

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Куда обращаться за подарком

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Во-первых, обратиться за подарочным набором можно в свой районный центр социального обслуживания. Во-вторых, с 26 июля за подарком можно прийти в Гостиный двор, где организован пункт массовой вакцинации. Наконец, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в конце июля наборы начнут раздавать и в 119 столичных поликлиниках.

Позвонив по телефону +7 (495) 870-44-44, можно уточнить, где и во сколько можно забрать подарок. Также список мест, где выдают подарки от мэрии, доступен по ссылке и будет постоянно обновляться.

Какие документы нужно предъявить для получения подарка

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Для получения набора «С заботой о здоровье» необходимо предъявить паспорт, московский полис ОМС, сертификат с отметками о введении обеих доз вакцины и сертификат на получение подарка — его москвичам старше 65 лет выдают после завершения полного цикла вакцинации.

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Что входит в подарок

© РИА Новости,   Антон Денисов

В набор входят предметы, которые помогут следить за здоровьем и ухаживать за собой: медицинская маска, антисептик, таблетница, тонометр, пульсоксиметр, витамины омега-3 и D3, зубная щетка и зубная паста, кремы и другие средства для ухода за кожей.

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