Как вакцинированным пенсионерам получить подарочный набор «С заботой о здоровье»

В июне по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала акция для пожилых жителей города — после завершения вакцинации они могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье».

Подарок могут получить москвичи старше 65 лет после введения второго компонента вакцины. При этом если пенсионер получил прививки, например, в апреле, набор ему не положен: его вручат только тем, кто полностью прошел вакцинацию с 23 июня по 1 октября.

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