РИАМО - 26 июл. В районе Щукино ведется активное строительство первого жилого дома с поликлиникой в рамках договора, предполагающего комплексное развитие части бывшей промзоны №41 «Октябрьское поле», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент земляные работы на площадке полностью закончены, строители завершают работы по устройству фундаментной плиты и устанавливают вертикальные конструкций подземной части здания. В пристроенном корпусе разместят поликлинику и стоматологическую клинику», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект реализует «РГ-Девелопмент». Генеральный директор компании Татьяна Тихонова поделилась, что достроить дом с поликлиникой планируют в 2022 году.

Согласно проекту, дом будет рассчитан на 312 квартир общей площадью порядка 20 тыс. квадратных метров.

«Детско-взрослая поликлиника со стоматологическим отделением рассчитана на 150 посещений в смену», — добавила Тихонова.

В 2021 году на территории бывшей промзоны девелопер достроит и планирует сдать в эксплуатацию 2 дома и детский сад. А также здесь идет строительство школы на 800 учеников.

Кроме того, девелопер получил разрешение на возведение новой очереди. В нее войдет 4 многоэтажных корпуса и детский сад на 100 мест.