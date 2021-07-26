РИАМО - 26 июл. Во дворе дома 19 к.3 на Мичуринском проспекте водитель Hyundai Creta совершил наезд на 11-летнего мальчика, выбежавшего из подъезда к игровой площадке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Ребенка госпитализировали в медучреждение, у него предварительно диагностировали закрытый перелом левой лодыжки и перелом берцовой кости.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ведомство напоминает водителям, что при проезде мест возможного появления детей – дворов, спортивных и детских площадок, парков и скверов – необходимо быть максимально внимательными. Родителей просят разговаривать с детьми о соблюдении норм безопасности на дороге.