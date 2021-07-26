РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Люберецкий городской суд отправил в колонию на 5 лет водителя, который в нетрезвом виде совершил ДТП с погибшим и двумя пострадавшими, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Судом рассмотрено уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из-за нарушения ПДД попал в ДТП. В результате один из пассажиров от полученных телесных повреждений скончался, еще двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, а также лишение права управления транспортным средством сроком на 2 года.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.