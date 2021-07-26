РИАМО - 26 июл. Коробку «С заботой о здоровье» вручают пенсионерам за прививку вторым компонентом вакцины в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 28 июля подарок можно будет получить не только в Гостином Дворе, но еще и в 119 пунктах на базе поликлиник. Подарок полагается гражданам старше 65 лет, которые сделали прививку в период с 23 июня по 1 октября. Сначала дается сертификат на получение коробки.

«Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза — с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля — еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», — сказала Ракова.

Внутри коробки здоровья находятся витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

Чтобы получить коробку «С заботой о здоровье», нужно предъявить в Гостином Дворе или в поликлинике: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 г. и сертификат на подарочный набор. Также коробку могут выдать сотрудники «Московского долголетия».

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.