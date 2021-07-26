РИАМО - 26 июл. Порядка 2,7 млн человек прошли вакцинацию от Covid-19 в Подмосковье, до 1 сентября в регионе планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Стригункова выступила с докладом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«За неделю двумя компонентами проведено более 400 тыс. вакцинаций. Общее количество вакцинаций вторым компонентом в неделю достаточно выросло, а первым - снижается», — сказала Стригункова на совещании.

Она добавила, что на средних и крупных предприятиях вакцинировано около 52% сотрудников.

В Московской области работают около 370 пунктов вакцинации от Covid-19, в том числе мобильные. Найти подходящий пункт можно на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.