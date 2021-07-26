РИАМО - 26 июл. Примерно на 70% завершено благоустройство лесной части Пестовского парка в Балашихе. 15-20 августа планируется завершение всех работ. Об этом сообщила руководитель Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.

«Сегодня в обед планируем открыть кафе, летнюю ее часть, террасу уже для посетителей», - сказала Александра Медведева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что этот парк особенный. Вокруг много жилой застройки, где живут мамы с детьми, у который есть целый день на прогулки.

В лесной части запроектировано видеонаблюдение. Его постараются обустроить в этом году. Сейчас там устанавливают опоры, на которых его можно разместить.

«У нас запланировано 3 туалетных модуля в лесу и 2 пункта охраны. Естественно, лавочки, урны и сопутствующая инфраструктура», - добавила она.