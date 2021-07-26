РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске 1 августа откроют 9 бахчевых развалов, где горожане смогут приобрести арбузы и дыни, сообщили «РИАМО в Подольске» в администрации округа.

В регионах по поручению президента открываются ярмарки, на которых фермеры без посредников могут продать сезонные овощи и фрукты. В Подмосковье ранее были сформированы места для проведения сезонных ярмарок, на которых свою продукцию могут реализовывать местные фермеры и производители.

«Места проведения ярмарок были определены. К сожалению, пока нет столько фермеров, чтобы только они могли реализовывать свою продукцию. Поэтому на таких ярмарках могут продавать как фермеры, так и производители со всего региона. В настоящее время можем сообщить, что 1 августа в округе откроются традиционные бахчевые развалы. Как и в предыдущем году, в Подольске будет 9 таких мест», - сообщили в администрации.

Кроме того, бахчевые культуры можно будет приобрести на рынках и ярмарках округа, в сетевых магазинах, павильонах и киосках. Сотрудники торговых объектов обязаны иметь документацию, подтверждающую происхождение и безопасность товара. При этом запрещено торговать разрезанными плодами, а также надрезать арбузы по просьбе покупателей.