РИАМО - 26 июл. В сентябре этого года в Балашихе откроют ледовую арену совместно с инвестором. Это позволит практически вдвое увеличить количество занимающихся профессиональным хоккеем в округе, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«Для Балашихи хоккей <…> – настоящая любовь, это то, чем увлекаются сегодня практически все жители нашего города. Следят за успехами «Авангарда», который играет у нас в профессиональный хоккей. Мы <…> активно развиваем хоккейную школу», - сказал Юров в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что открытие арены даст возможность большему числу жителей заниматься любительским хоккеем и фигурным катанием.

Жители смогут и просто проводить время на катке. Открытие запланировано 19 сентября.