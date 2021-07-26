РИАМО - 26 июл. Жители подмосковной Балашихи стали реже жаловаться на неприятный запах. В городском округе работает система мониторинга качества воздуха, также продолжается работа по устранению несанкционированных свалок, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В понедельник Юров выступил с докладом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Самая важная и значимая перемена, которая произошла в нашем городе, которую почувствовали все 500 тыс. жителей Балашихи, - это закрытие в 2017 году полигона (твердых коммунальных отходов - ред.) «Кучино», - сказал Юров.

Говоря о свалках, он подчеркнул, что в прошлом году было вывезено более 21 тыс. кубометров мусора. Возникновение несанкционированных свалок стараются предотвращать. В округе работают две площадки «Мегабак» для приема вторсырья. Одна из них находится в микрорайоне Железнодорожный, вторая - в центре Балашихи.

«Они пользуются очень большим спросом. Одновременно с сортировкой на контейнерных площадках сегодня жители имеют возможность привезти на благоустроенные площадки отсортированный по 13 видам фракции пластик, <…> технику, мебель», - добавил Юров.

По его словам, за прошлый год было вывезено 160 тыс. кубометров сортированных отходов.