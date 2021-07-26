РИАМО - 26 июл. В Подмосковье до 12:00 28 июля будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. В этот период очень высок риск возникновения пожаров на территории региона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В области чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
«Оранжевый» - это третий уровень опасности. Он предупреждает о вероятности стихийных бедствий и возможном нанесении ущерба.
Аналогичный уровень объявлен в Воронежской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях.
На текущей неделе температура воздуха в Подмосковье может прогреться до 27-29 градусов тепла.
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