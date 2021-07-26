РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Свыше 97,5 тыс. человек в подмосковном Красногорске сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава Красногорска Алексей Спасский провел еженедельное оперативное совещание в понедельник.

По сообщению начальника управления по социальным вопросам Эльвиры Кавалерской, более 97,5 тыс. красногорцев прошли вакцинацию от Covid-19.

На рабочей встрече также обсудили ход ремонтных работ в медицинских и образовательных учреждениях. Капитальный ремонт в школах №№15, 8 и гимназии №2 идет в графике. В целом работы проводятся в 33 школах и 25 детских садах.

Близится к завершению реализация губернаторской программы «Мой подъезд». К 1 августа 263 подъезда должны быть полностью готовы.

Алексей Спасский поручил профильным заместителям ускорить решение вопроса передачи в муниципальную собственность ВЗУ, принадлежащих АО «РЖД». Порядка 2,5 тыс. жителей поселка Нахабино страдают от некачественного водоснабжения.

Активно ведутся работы в селе Ангелово и деревне Марьино в рамках проекта президента «Социальная газификация». В планах - газифицировать более 4 тыс. домовладений в округе.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.