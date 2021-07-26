РИАМО - 26 июл. С жителей Подмосковья за газовое обслуживание должно взиматься не более 150 рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее жительница Каширы пожаловалась на высокий тариф на обслуживание газа главе региона, проблема была решена, договор переподписали, и цену снизили с 500 рублей до 150. Однако в другом округе, в Серпухове, тариф не поменялся.

«И долго будет это продолжаться, обирание людей? <…> Значит, Евгений Акимович (Хромушин, вице-губернатор Подмосковья – ред.), нужно сказать, чтобы больше 150 рублей <…> ни с одного человека не брали больше (за газ – ред.)», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что жители должны быть уверены, что никаких скачков цен не будет.

«Наша задача за текущую неделю — каждому жителю сказать, чтобы больше 150 рублей он не платил. <...> Главы, пожалуйста, позаботитесь о жителях»​, - подчеркнул Воробьев.

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