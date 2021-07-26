РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В подмосковных Люберцах и Котельниках по итогам судебных заседаний закрыли нелегальные пансионаты для пожилых людей, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Прокуратурой проведена проверка соблюдения действующего законодательства негосударственными организациями социального обслуживания. На земельных участках, расположенных на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, осуществляют свою деятельность негосударственные пансионаты, деятельность которых связана с уходом за пожилыми людьми и предоставлением патронажных услуг.

Вышеуказанные земельные участки сформированы и состоят на государственном кадастровом учете, категории земли - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Однако правила землепользования и застройки части территории Котельников и Люберец не предусматривают в данных зонах пансионатов для проживания пожилых людей.

В ходе проверки выявлены нарушения требований земельного законодательства. Прокуратура вынесла данным пансионатам представления об устранении нарушений. После повторных проверок сотрудники прокуратуры выявили, что нарушения в полном объеме не устранены. В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании вышеуказанной деятельности незаконной и об обязательстве прекратить деятельность до устранения нарушений.

По результатам рассмотрения исковые заявление удовлетворены. Контроль за исполнением решений судов обеспечивается городской прокуратурой.