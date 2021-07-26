РИАМО - 26 июл. В Подмосковье планируется запустить пилотный проект по установке оборудования отключения газа жителям старше 65 лет. Это оборудование будет отключать газ автоматически в случае загазованности помещения, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Предлагаем в течение месяца представить Вам (губернатору Московской области Андрею Воробьеву – ред.) программу помощи одиноким гражданам 65+ по установке оборудования отключения газа», - сказал Хромушин в ходе совещания Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что программу в этом году можно начать с пилотных 5-6 муниципалитетов, где самое большое количество пожилых людей.

«Это действительно <…> (будет – ред.) реальной заботой, потому что для пенсионеров все равно, даже если газовое оборудование не обслуживается, автоматика, которая в случае загазованности отключит газ, это самое важное решение», — подчеркнул Хромушин.

Он добавил, что во всех домах, в которых будет меняться газовая система в рамках капитального ремонта, будет устанавливаться оборудование газ-контроля – 244 многоквартирных дома в 2021 году и 97 многоквартирных домов в 2022 году. ​

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