РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Прокуратурой Люберец проведена проверка после обращения жителя по вопросу отказа управляющей компании в установке пандуса в многоквартирном доме, пандус по итогам проверки установили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что житель имеет малолетнего ребенка, которого возит в детской коляске. Но в подъезде многоквартирного дома отсутствовал пандус, что затрудняло передвижение коляски. Гражданин неоднократно обращался в управляющую компанию, однако ему отказали в установке пандуса.

В соответствии со ст. 3 Закона Московской области от 22.10.2009 г. №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» состояние данных объектов в регионе должно обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории.

По результатам проверки городской прокуратурой в управляющую компанию внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, пандус установлен.