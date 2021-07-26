РИАМО - 26 июл. В Подмосковье не должно быть газовых компаний, которые имитируют работу и не выполняют свои обязательства перед жителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее жительница Подмосковья рассказала, что после обращения к губернатору, в котором она рассказала о недобросовестной газовой компании, она перезаключила новый договор и теперь платит за услуги 150 рублей вместо 465 рублей. ​

«Я очень прошу, уважаемые коллеги, это недоразумение с непонятными компаниями, которые имитируют работу, соответственно их просто не должно быть. Они очень хорошие ребята, пусть занимаются чем-то другим, если не выполняют требования закона, не выполняют требования жителей, которые хотели быть уверенными, во-первых, в стандартизации цены, что не будет никаких скачков, не будет никаких сюрпризов», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья поручил продолжать информировать жителей и разъяснять им все особенности программы социальной газификации. Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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