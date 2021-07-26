РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Детский сад на 180 мест построят в поселке Архангельское подмосковного Красногорска в 2024 году в рамках госпрограммы, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации проведения конкурсных процедур по проектированию детского сада», - говорится в сообщении.

Планируется, что детсад сможет принять 7 групп детей, включая детей с ограничениями по здоровью. В здании будут расположены помещения для групп, спортивный и музыкальный залы и медицинский кабинет. На территории установят детские и спортивные площадки, теневые навесы, проведут комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2024 году.