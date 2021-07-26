РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Люберецкой городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении двоих жителей округа, обвиняемых в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, то есть требования передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

По версии следствия, мужчины вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на вымогательство денежных средств, принадлежащих их знакомому. Они вымогали деньги под предлогом необращения в полицию с заявлением о привлечении данного гражданина к уголовной ответственности за якобы совершенное им в 2020 году изнасилование.

Данные граждане были задержаны сотрудниками полиции 6 августа 2020 года в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», по результатам которого потерпевший передал им муляж денег.

В отношении обвиняемых органами предварительного расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.