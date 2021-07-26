РИАМО - 26 июл. Федеральная служба безопасности провела в 25 регионах России спецоперацию, по итогам которой задержали 45 подпольных оружейников, пресекли деятельность 32 подпольных оружейных мастерских, изъяли более 270 единиц оружия, сообщает ТАСС.

«Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях», - уточнили в ФСБ.

По итогам рейдов были изъяты 272 единицы оружия, самодельное стреляющее устройство «авторучка», 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В частности, силовики изъяли американский ружейный гранатомет 1940 года выпуска, 4 пулемета, 11 автоматов, 16 пистолетов-пулеметов, 118 пистолетов и револьверов, 125 карабинов, винтовок и ружей различной модификации.

Объявления о продаже оружия подпольные торговцы размещали в интернете. Оплата производилась с помощью электронных платежных систем, а доставка осуществлялась по почте или транспортно-экспедиторскими компаниями.