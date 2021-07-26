РИАМО - 26 июл. В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1675 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек, сообщает областной штаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за сутки выявили 2161 случай Covid-19, скончались 20 заразившихся. С начала пандемии в регионе выявили 377 445 случаев коронавируса, умер 7 061 человек с Covid-19.

Жителям Подмосковья напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызывать врача на дом. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса «122».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хорошие темпы вакцинации от коронавируса в регионе.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.