РИАМО - 26 июл. В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1675 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек, сообщает областной штаб по ситуации с коронавирусом.
В регионе за сутки выявили 2161 случай Covid-19, скончались 20 заразившихся. С начала пандемии в регионе выявили 377 445 случаев коронавируса, умер 7 061 человек с Covid-19.
Жителям Подмосковья напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызывать врача на дом. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса «122».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хорошие темпы вакцинации от коронавируса в регионе.
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Текстовая трансляция
26 ИЮЛЯ
- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.
- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:
- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.
- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.
- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.
- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.
- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.
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