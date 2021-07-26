РИАМО - 26 июл. За последние годы в Балашихе подвели воду от Восточной системы водоснабжения, водовод от Московского водоканала, реконструировано 13 водозаборных узлов (ВЗУ), сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

На ВЗУ устанавливают станции обезжелезивания. Работу проводят совместно с региональным министерством ЖКХ.

«На всех без исключения станциях, где поднимается вода или принимается из внешних источников, вода действительно надлежащего качества», - сказал Сергей Юров в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В Подмосковье по поручению губернатора продолжается реализация программы «Чистая вода». Главная задача – улучшение качества водопроводной питьевой воды за счет строительства и модернизации водозаборных узлов, очистных и насосных станций.