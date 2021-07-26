РИАМО - 26 июл. В домах культуры «Балашиха» и «Северный» провели капитальный ремонт, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«У нас на территории Балашихи 12 домов культуры, и до позапрошлого года ни один из них не проходил через капитальный ремонт. Хотя возраст самого старого из них более 100 лет. Благодаря выделению региональных средств и взаимодействию с министерством культуры нам удалось капитально отремонтировать два ДК», — сказал Сергей Юров на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что теперь это современные здания. В ДК «Балашиха» ходит заниматься около 3 тыс. детей, а в ЖК «Северный» — более 500. В этом году планируется завершение реконструкции ДК «Кучино».

«Мы активно участвуем в программе реконструкции библиотек. Сегодня из места для чтения они превращаются в настоящие общественные центры, где проводится множество разных мероприятий. Мы реконструировали в Балашихе библиохолл им. Тютчева, в Железнодорожном — Модельную библиотеку», — добавил Юров.