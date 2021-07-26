РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Депутаты подмосковного Красногорска поздравили моряков большого десантного корабля «Георгий Победоносец» с Днем Военно-морского флота, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Делегация из Красногорска посетила Североморск. Дружеский визит на подшефный корабль «Георгий Победоносец» состоялся в День ВМФ, который в России отметили 25 июля.

Поздравить экипаж корабля с профессиональным праздником приехали депутаты совета депутатов горокруга во главе его с председателем Сергеем Трифоновым.

Красногорск взял шефство над кораблем в марте 2009 года.

БДК «Георгий Победоносец» построен в Гданьске (Польша) в 1984 году и вошел в состав флота в 1985 году. Первоначально имел наименование «БДК-45», с 27 июля 2002 года носит наименование «Георгий Победоносец».