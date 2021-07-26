РИАМО - 26 июл. Подмосковье продолжает не только строить новые детские сады, но и организовывать мини-детсады, которые востребованы у жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Я очень прошу и дальше заниматься подготовкой таких мест (в мини-детсадах - ред.). Да, мы строим детские сады. <…> Мы их много будем дальше строить. Но быстрые решения тоже крайне удобны для наших жителей», — сказал Воробьев на совещании.

Проект по созданию мини-детсадов реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Их открывают на первых этажах жилых домов или в школах. При этом мини-детсады не уступают в своих возможностях традиционным.