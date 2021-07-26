РИАМО - 26 июл. К 1 сентября в Подмосковье введут в эксплуатацию 14 школ, 3 из них откроют досрочно, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Уже сейчас введено 7 школ, в плане было 11, но мы сделаем больше. 3 школы введем досрочно, итого - 14 школ мы планируем открыть 1 сентября», — сказал Игорь Тресков на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воробьев указал на необходимость уделять внимание всем факторам, касающимся качества образования в регионе. ​

Ранее губернатор сообщал, что до конца 2021 года в Подмосковье планируют начать строительство еще 50 школ. К концу года в регионе завершат программу строительства 65 школ и пристроек, которая стартовала в 2019 году.