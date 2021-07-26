РИАМО - 26 июл. В Московской области с 2021 года начали выращивать новый хлебопекарный сорт пшеницы высокого качества. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В Подмосковье выведен сорт озимой мягкой пшеницы «Немчиновская 85» с уникальными показателями. Пшеница прошла испытания, включена в реестр селекционных достижений РФ и введена в оборот. Ценность этого сорта нового поколения - в зерне. Оно характеризуется высоким содержанием белка, который образовывает клейковину очень важную при производстве хлеба, делает его лучшим по качеству», - сказал Сергей Воскресенский.

Новый сорт пшеницы выведен и испытан на демонстрационных полях исследовательского центра селекции и первичного семеноводства Московского НИИСХ «Немчиновка» в Одинцовском городском округе под руководством академика РАН Баграта Сандухадзе.

«Сорт признан сильной пшеницей и предложен к использованию Госкомиссией РФ с 2021 года в трех регионах: Центральном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном. Пшеница «Немчиновская 85» обладает большим потенциалом продуктивности, у сорта высокая стрессоустойчивость к почвенно-климатическим условиям зоны Нечерноземья», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр подчеркнул, что сегодня 80% зернового клина Московской области - это сорта, выведенные академиком Багратом Сандухадзе.

«Благодаря современным селекционным разработкам и внедрению таких замечательных сортов пшеницы мы повышаем не только объемы урожая, но и качество. Озимая пшеница — это фактически обеспечение населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также решение проблем кормового производства для всех видов сельскохозяйственных животных», - добавил в Сергей Воскресенский.

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений находятся 15 сортов озимой мягкой пшеницы селекции института «Немчиновка». Эти сорта возделываются в России на площади более 3,5 млн. га и в других странах.