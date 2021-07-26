РИАМО - 26 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хорошие темпы по вакцинации от коронавируса в регионе. Он поблагодарил жителей, которые активно прививаются от инфекции.

«Запись у нас хорошая, темпы хорошие (по вакцинации от коронавируса – ред.). Но цель — добиться целевых показателей для того, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил жителей и врачей, которые активно вакцинируются от Covid-19. Кроме того, глава региона поручил главам муниципалитетов, главным врачам продолжать работу по вакцинации населения. ​

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации от коронавируса, примерно 30 из них открыты круглосуточно. Медики советуют делать прививку, чтобы не заразиться Covid-19 или избежать проявления тяжелых последствий инфекции.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.