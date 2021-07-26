РИАМО - 26 июл. Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в 6 городских округах Подмосковья - во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Лотошине, Молодежном и Серебряных прудах. Всего в регионе выявлен 2161 новый случай болезни, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Одного заразившегося за сутки зафиксировали в Красноармейске и Талдомском округе, 2 – в Рузском округе, по 3 – в Бронницах, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Пущине и Электрогорске, 5 – в Озерах, по 6 – в Протвине и Черноголовке, 8 – в Шаховской, по 9 – в Луховицах и в Наро-Фоминском округе, по 10 – в Краснознаменске, Можайском округе и Электростали.

По 11 случаев выявили в Дзержинском и Лыткарине, по 15 – в Котельниках и Сергиево-Посадском округе, по 16 – в Волоколамском округе, Долгопрудном и Серпухове, 17 – в Егорьевске, 18 – в Жуковском, 19 – в Кашире, 22 – в Щелкове, 25 – в Коломне, 29 – в Химках, 30 – в Богородском округе, 34 – в Ивантеевке, по 35 – в Воскресенске и Домодедове, 36 – в Реутове, по 38 – в Дубне и Шатуре.

Еще 41 новый случай выявили в Королеве, 45 – во Фрязине, 47 – в Истре, 48 – в Люберцах, 50 – в Ступине, 52 – в Лобне, 53 – в Дмитровском округе, 61 – в Клину, 69 – в Балашихе, 78 – в Ленинском округе, по 80 – в Орехово-Зуевском округе и Солнечногорске, 84 – в Чехове, 89 – в Красногорске, по 96 – в Подольске и Пушкине, 140 – в Одинцовском округе.

Лидерами по числу заболевших за сутки стали Мытищи – 199 случаев и Раменский округ – 185 случаев.

Всего с начала пандемии в Подмосковье заболели 377 445 человек. Выздоровели 305 330 человек, скончались 7061 пациент.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.