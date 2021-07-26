РИАМО - 26 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Экосервис» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопльного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение от филиала №5 ФГБУ «3-й центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» министерства обороны РФ о внесении сведений в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Такое требование связано с уклонением компании от заключения контракта на оказание услуг по вывозу и размещению медицинских отходов класса «Г».

Региональное УФАС признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении нее подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Но там ей отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.