РИАМО - 26 июл. Завершено строительство вертолетной площадки с диспетчерским пунктом для Городской клинической больницы №40 в столичной Коммунарке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Вертолетная площадка построена на территории клинической больницы №40. Теперь в больницу смогут еще более оперативно доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ей также смогут пользоваться противопожарные службы. Площадку построили за бюджетные средства в рамках второй очереди развития больницы в Коммунарке.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что объект прошел все необходимые проверки. По результатам проверки выдано заключение о соответствии требованиям проекта. Готовится разрешение на ввод в эксплуатацию.

Он отметил, что к проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ.

«Все нарушения застройщик устранял в сроки, установленные в предписаниях», – подчеркнул Войстратенко.