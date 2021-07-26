РИАМО - 26 июл. Подать заявление на получение выплаты в 10 тыс. рублей на ребенка можно на портале госуслуг или же очно в отделении Пенсионного фонда. Для этого при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, сообщила зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Об этой мере поддержки ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Выплаты могут получать семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

«Все эти семьи получат по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка. В Московской области у нас таких 1,1 млн, нас сегодняшний день на эту выплату подано 670 тыс. заявлений. Помимо этого, выплату в 10 тыс. руб. получат подростки от 18 до 23 лет с инвалидностью, обучающиеся в интернате или на дому. Таких у нас 8 тыс., соответственно заявлений подано 5 тыс.», — сказала Ирина Каклюгина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Заявление на получение выплаты можно подать с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Семьи с детьми начнут получать выплаты с 16 августа этого года.

Воробьев отдельно подчеркнул важность информирования населения о выплатах. Глава региона отметил важность распространения информации в родительских чатах.

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