РИАМО - 26 июл. Утром в понедельник столичные спасатели отправились на вызов на 2-м Лихачевском переулке, д. 2, чтобы спасти двух щенков, которые провалились в подземные коммуникации, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место происшествия был выслан расчет АСО №5 Пожарно-спасательного центра Москвы.

«Чтобы достать щенков, пришлось при помощи альпинистского снаряжения спуститься под землю. Четвероногие пострадавшие были приманены колбасой и подняты на поверхность», - сказал спасатель АСО №5 Даниил Белецкий.

Щенков приютили работники металлобазы, которые стали очевидцами события. Так животные обрели новый дом.