РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Москвич вместе с рецидивистом из Люберец украл из гипермаркета подмосковной Балашихи кассеты для бритвенных станков, злоумышленников задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от сотрудника гипермаркета на шоссе Энтузиастов о том, что неизвестные из торгового зала похитили кассеты для бритвенных станков. Сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимый 24-летний житель Люберец и 34-летний житель Москвы. Похищенное имущество изъято и возвращено.

В отношении подозреваемых следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.