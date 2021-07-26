РИАМО - 26 июл. Специалисты «Мособлгаза» и министерство энергетики Подмосковья должны продолжать информировать жителей и разъяснять им все особенности программы социальной газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Социальная газификация. Мы стараемся максимально активно рассказывать о ней, вместе с тем полезной информации много не бывает. Знаю, что «Мособлгаз» включился в работу и на территории выезжает, но я также слышу, что до сих пор не все жители понимают или верят, как может газ прийти, по сути, бесплатно или за сумму, которую мы уже называли, — 90-150 тысяч рублей в зависимости от комплекта оборудования», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор Подмосковья поручил профильному министерству и «Мособлгазу» продолжать информирование граждан. В настоящее время заключено чуть более 2,5 тысяч договоров в рамках программы соцгазификации. ​

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>