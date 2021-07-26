РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. С начала текущего года Госадмтехнадзор Подмосковья отреагировал на 108 сигналов по нарушениям правил чистоты и порядка в Балашихе, которые пришли посредством социальных сетей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора оперативно реагируют на сигналы населения в Twitter, Facebook, Telegram, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках» и других соцсетях. Отрабатывая жалобу, инспекторы выезжают на место нарушения независимо от сезона и праздничных дней.

С начала 2021 года в Балашихе устранены нарушения по итогам административного производства Госадмтехнадзора по 108 сообщениям, поступившим через соцсети.

«Сообщения в основном касались нарушений в содержании дворов и территорий общего пользования. Так, например, на прошедшей неделе приведена в порядок контейнерная площадка у дома №9 на улице Детской в микрорайоне Саввино», - говорится в сообщении.