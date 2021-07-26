РИАМО - 26 июл. Жители Подмосковья начали получать кэшбек деньгами за своевременную оплату коммунальных услуг, раньше он начислялся в виде бонусов. За три месяца данной услугой воспользовалось более 100 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье по поручению губернатора реализуется программа «Коммунальный бонус». В рамках программы все, кто платит за услуги ЖКХ полностью и своевременно, получают скидки и купоны на различные товары.

«Жители, которые платят за услуги ЖКХ вовремя и онлайн, получают скидки в магазины, кафе, на разных электронных площадках. За три месяца уже более 100 тысяч человек воспользовались этой услугой. С этого месяца участники программы также могут получать этот кэшбек уже живыми деньгами», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов. ​

Вернуть 1% от суммы платежа могут клиенты МособлЕИРЦ – обладатели карты «Мир». Чтобы получить кешбэк, жителю нужно оплатить коммунальные услуги через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ или в приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, в приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» - на странице оплаты необходимо нажать кнопку «Получить кешбэк МИР» и заполнить поля.