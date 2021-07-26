РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Депутат Подольска вручил памятный знак «Ветеран Подольских военных училищ. Октябрь 1941 года» подольскому курсанту Ивану Шпагину, отметившему 100-летнний юбилей, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Шпагин отметил 100-летний юбилей. Чтобы передать ему поклон от благодарных подольчан, в Красноярск прибыл депутат округа, замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии им. Подольских курсантов Павел Красновид. На Центральном мемориале Победы в Красноярске от лица всех подольчан ветерану были вручены памятный знак «Ветеран Подольских военных училищ. Октябрь 1941 года» и благодарственный адрес со словами бесконечной признательности и самыми добрыми пожеланиями.

Также Шпагину передали памятные подарки от киностудии «Военфильм» и благотворительного фонда им. Подольских курсантов, копии архивных документов, связанных с его пребыванием в ПАУ.

Героя нашли благодаря работе сотрудников Центрального архива министерства обороны РФ и лично начальника ЦАМО Олега Панкова. Они узнали, что Шпагин летом 1941 года был зачислен в состав 5-й батареи Подольского артиллерийского училища. В октябре артиллеристы и пехотинцы выступили на Ильинские рубежи, где сдержали фашистских захватчиков и вошли в историю как Подольские курсанты. В феврале 1942 года он окончил училище и продолжил службу на Северо-Кавказском и I Украинском фронтах. Завершил службу в Вооруженных Силах СССР в 1956 году.

Его высокие заслуги перед Родиной отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, многими медалями. Дальнейшая жизнь участника войны связана с ответственной работой в оперативном отделе УВД Красноярского края, где он служил до 1974 года.